Doch kein Comeback bei Power Projects!

Der Aktienkurs von Power Projects hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,33 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Power Projects im Branchenvergleich um -39,67 Prozent unterperformt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -10,33 Prozent, was bedeutet, dass Power Projects um 39,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Power Projects-Aktie beträgt derzeit 0,01 CAD, was 50 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 0,015 CAD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 CAD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Power Projects auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet Power Projects derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,66 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI für Power Projects 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Neutral"-Rating führt.