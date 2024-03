Doch kein Comeback bei Polestar Auto.adr/a!

Die Analysten schätzen die Aktie von Polestar Automotive Uk auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 4 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,43 USD, was einer Erwartung von 227,11 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,66 USD liegt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl es auch Tage gab, an denen negative Themen überwogen. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet ergibt sich eine gemischte Einschätzung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie von Polestar Automotive Uk. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine negative Abweichung hin, was zu dem Gesamtrating "Schlecht" führt.