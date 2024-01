Doch kein Comeback bei Plat’Home!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Plathome von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Bewertung führt.

Auch wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz wurden in den letzten vier Wochen nicht festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was ebenfalls zu dieser Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 639 JPY lag, was einem Unterschied von -14,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 747,66 JPY entspricht. Daher erhält die Plathome-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 669,08 JPY, daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Plathome auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 45,71 Punkten und der RSI25 bei 63,01 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Zusammenfassend erhält Plathome daher eine "Neutral"-Bewertung auf verschiedenen Ebenen, sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Kommunikationsfrequenz, die technische Analyse und den Relative-Stärke-Index.