Doch kein Comeback bei Plat’Home!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Plathome. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 6,06 Punkte, was darauf hindeutet, dass Plathome derzeit überverkauft ist. Die Aktie wird demnach als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch ein anderes Bild, da Plathome auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Plathome eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Plathome daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Plathome wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Plathome derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 748,55 JPY, während der Kurs der Aktie (645 JPY) um -13,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 665,86 JPY, was einer Abweichung von -3,13 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.