Doch kein Comeback bei Pine!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Pine beträgt der RSI 44,44 und der RSI25 42,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Pine derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,57 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Pine verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,22 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -18,98 % und dem Sektor-Durchschnitt von -19,2 % eine Underperformance von -3,24 % bzw. -3,02 % bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Pine, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Pine ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf den genannten Kriterien.