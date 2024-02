Doch kein Comeback bei PennyMac Mortgage Investment!

Die PennyMac Mortgage Investment Trust-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung die Bewertung "Neutral". Dies basiert auf den vorliegenden Bewertungen: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14,5 USD, was eine potenzielle Performance von 4,84 Prozent darstellt, da sie derzeit bei 13,83 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust von der Redaktion das Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität in Bezug auf PennyMac Mortgage Investment Trust gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,7 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält PennyMac Mortgage Investment Trust eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.