Doch kein Comeback bei Paragon!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Paragon wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Paragon-Aktie. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 23,08 liegt und daher eine gute Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "gut" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paragon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,43 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,85 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem neutralen Rating von 8,64 USD für den letzten Schlusskurs.

In Bezug auf die Dividende schüttet Paragon im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 138,97 Prozentpunkte weniger als die übliche Rendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales bis gutes Bild für die Paragon-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.