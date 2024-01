Doch kein Comeback bei Pangolin Diamonds!

Pangolin Diamonds: Analyse der Aktienbewertung

Pangolin Diamonds hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Pangolin Diamonds, weshalb das Signal hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Pangolin Diamonds mit 14,79 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" um 95 Prozent niedriger bewertet wird. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI) der Aktie, der aktuell bei 50 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung des Signals als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Pangolin Diamonds in verschiedenen Bereichen wie Dividendenrendite, Sentiment und Buzz, fundamentaler Analyse und Relative Strength Index unterschiedlich bewertet wird, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.