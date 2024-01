Doch kein Comeback bei PageGroup!

Der Aktienkurs von Pagegroup erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,65 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 7,39 Prozent, was zu einer Outperformance von +3,27 Prozent für Pagegroup führte. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,26 Prozent, wobei Pagegroup 2,39 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Pagegroup-Aktie laut Analystenmeinungen ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die insgesamt vorliegenden Bewertungen sind 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Pagegroup im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 543,33 GBP, was einer erwarteten Performance von 19,05 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 456,4 GBP vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Pagegroup war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Pagegroup als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pagegroup-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,42 und ein Wert für den RSI25 von 49,38, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.