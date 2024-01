Doch kein Comeback bei PageGroup!

Die Pagegroup hat kürzlich ihre Dividende bekannt gegeben, die aktuell einen Dividendenrendite von 3 Prozent im Verhältnis zum Aktienkurs aufweist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Pagegroup jedoch um 7,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Aus diesem Grund haben unsere Analysten die Dividendenpolitik der Pagegroup als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 432,88 GBP für den Schlusskurs der Pagegroup-Aktie ergeben. Der letzte Schlusskurs lag bei 487 GBP, was einem Unterschied von 12,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pagegroup-Aktie liegt bei 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Pagegroup im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,65 Prozent erzielt, was 0,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 6,45 Prozent, wobei die Pagegroup aktuell 4,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.