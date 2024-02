Doch kein Comeback bei Otsuka Holdings!

Weitere Suchergebnisse zu "Otsuka Holdings":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Bewertung für die Otsuka-Aktie liegt bei 80,15, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 62 für die Otsuka-Aktie, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Otsuka-Aktie daher eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Otsuka-Aktie von 5428 JPY eine Entfernung von +5,33 Prozent vom GD200 (5153,1 JPY), was aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 5272,15 JPY, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Otsuka-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Otsuka festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Otsuka auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,95 Prozent und liegt damit 0,43 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 2,38). Daher erhält die Otsuka-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.