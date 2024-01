Doch kein Comeback bei Orsted!

Der Aktienkurs von Orsted verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,47 Prozent. Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" genau im Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls -37,47 Prozent, und Orsted liegt aktuell genau auf diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine auffälligen Tendenzen, daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussion über das Unternehmen registriert, weshalb Orsted in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) lässt sich feststellen, dass Orsted mit einem Wert von 12,83 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 3 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger". Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index bescheinigt der Orsted-Aktie eine neutrale Einstufung. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen Werte auf, die zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Orsted-Aktie auf Basis der verschiedenen Kriterien.

Sollten Orsted Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Orsted jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Orsted-Analyse.

Orsted: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...