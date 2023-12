Doch kein Comeback bei Oriental Times Media!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien in letzter Zeit weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen hauptsächlich auf negative Themen konzentriert. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit einem Wert von 30,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing liegt bei 59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 68,69 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,76 CNH, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 2,99 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing daher auch aus technischer Sicht als "schlecht" eingestuft.