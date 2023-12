Doch kein Comeback bei Orange!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Orange diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen. Genauer gesagt, gab es 9 "Gut"-Signale (gegenüber 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der ein häufig eingesetzter technischer Indikator im Finanzmarkt ist. Orange wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 73,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Orange-Aktie überkauft ist und deshalb ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Orange auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Orange insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Orange mit einer Rendite von 6,77 Prozent mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erreicht eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Orange mit 6,77 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird Orange auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,88 EUR, während der Kurs der Aktie (11,16 EUR) um +2,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 11,05 EUR, was einer Abweichung von +1 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".