Doch kein Comeback bei Optiva!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Aktuell beträgt der RSI für die Optiva-Aktie in den letzten 7 Tagen 47, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 34,01, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Rating für Optiva.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf Optiva in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird der Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussionen in Bezug auf Optiva waren größtenteils von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Optiva-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird.

Insgesamt wird die Optiva-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral" oder teilweise auch "Gut"-Rating bewertet.