Doch kein Comeback bei Ondas Holdings!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Ondas hauptsächlich neutral von privaten Anlegern in den sozialen Medien bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ondas in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Ondas unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Ondas-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,06 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1,25 USD liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 1,43 USD, was unter dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ondas daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Ondas-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 180 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ondas eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.