Doch kein Comeback bei On the Beach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für On The Beach. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 80,49 Punkte, was darauf hindeutet, dass On The Beach derzeit überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,73, was bedeutet, dass On The Beach weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für On The Beach jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Mit einem KGV von 25,38 liegt On The Beach unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel" (durchschnittliches KGV von 58), was bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Tagen neutral gegenüber On The Beach eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf dieser Grundlage erhält On The Beach eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird On The Beach von der Redaktion daher mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.