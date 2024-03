Doch kein Comeback bei Odd Burger!

Das Anleger-Sentiment für Odd Burger bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten Tagen vor allem für positive Themen rund um das Unternehmen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Odd Burger wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Odd Burger in diesem Punkt die Bewertung als "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Odd Burger derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen von -30 Prozent bzw. -22,22 Prozent auf, was insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Odd Burger einen Wert von 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.