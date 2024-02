Doch kein Comeback bei Nuformix!

Die technische Analyse der Nuformix-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,28 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,29 GBP, was einem Unterschied von +3,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,33 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 12,12 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Nuformix-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nuformix beträgt aktuell 66,67 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist Nuformix hingegen überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.