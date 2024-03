Doch kein Comeback bei Nucor!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nucor ist derzeit insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer insgesamt "schlecht" Empfehlung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Nucor derzeit bei 164,81 USD, was ebenfalls als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt mit 182,89 USD um +10,97 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 180,33 USD, was zu einem "neutralen" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "gute" Gesamteinstufung auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nucor 9, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 77,34) als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie auch in fundamentalen Kriterien eine "gute" Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nucor-Aktie überkauft ist, was zu einem "schlechten" Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "schlechte" Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung der Anleger positiv ist und auch die technische und fundamentale Analyse eine gute Bewertung ergeben. Allerdings ist die Überkauftheit der Aktie ein Aspekt, der berücksichtigt werden sollte.