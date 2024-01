Doch kein Comeback bei NovelStem!

Die Aktie von Novelstem hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,18 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,06 USD, was einem Rückgang um 66,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 USD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt um 33,33 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Novelstem-Aktie liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.