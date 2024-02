Doch kein Comeback bei Northland Power:!

Der kanadische Energiekonzern Northland Power hat eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,41 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 46, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,06 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 24,89 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 24,06 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 24,02 CAD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich liegt die Performance der Northland Power-Aktie im letzten Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche sowie des Sektors "Versorgungsunternehmen". Die Aktie erhält daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Northland Power-Aktie derzeit durchweg neutrale Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den RSI und die technische Analyse, als auch im Vergleich zur Branchenperformance.