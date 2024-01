Doch kein Comeback bei Nitro Games Oyj!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Nitro Games auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,88 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 3,895 SEK lag, was einem Unterschied von -33,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,06 SEK, was über dem letzten Schlusskurs von 3,895 SEK liegt und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Nitro Games eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nitro Games zeigt eine Ausprägung von 22,19, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,17, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Auf Basis dieser Gesamtbetrachtung erhält die Aktie ein Rating von "Gut".