Doch kein Comeback bei Ningbo Sunrise Elc!

Der Aktienkurs von Ningbo Sunrise Elc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,83 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 20,75 Prozent, was bedeutet, dass Ningbo Sunrise Elc eine Underperformance von -6,93 Prozent verzeichnete. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,73 Prozent, wobei Ningbo Sunrise Elc um 0,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wurde das Unternehmen in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ningbo Sunrise Elc liegt derzeit bei 63,79 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 32,86). Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Ningbo Sunrise Elc zeigt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein "Gut"-Rating zugeordnet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ningbo Sunrise Elc derzeit bei 0,96 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.