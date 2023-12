Doch kein Comeback bei Ningbo Ligong Environment And Energy!

Die Ningbo Ligong Environment And Energy hat eine Dividendenrendite von 0,91 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,49 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,58 Prozentpunkten wird das Unternehmen als "Neutral" in Bezug auf die Dividende eingestuft.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird sie hingegen als "Neutral" eingestuft. Diese Bewertung führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht" in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich erzielte Ningbo Ligong Environment And Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,78 %, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,07 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,84 % im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund des Abstands von +18,19 % zur 200-Tage-Linie (GD200) als "Gut" eingestuft. Hingegen führt der Abstand von +3,31 % zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".