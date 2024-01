Doch kein Comeback bei Nikola!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Nikola betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 64,92 Punkten, was bedeutet, dass die Nikola-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 59,17, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Nikola derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1,22 USD, während der Aktienkurs von 0,736 USD um -39,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,92 USD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Nikola eingestellt waren. Es gab mehr negative als positive Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Nikola daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Nikola-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 3,8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 416,3 Prozent steigen könnte. Zusammengefasst erhält Nikola von den Analysten ein "Gut"-Rating.