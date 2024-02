Fletcher Building Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fletcher Building beträgt derzeit 118,8, was 315 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Fletcher Building in den letzten Tagen eher neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, und an sieben Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut"-Rating) der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenrendite der Fletcher Building-Aktie beträgt 9,71 Prozent, was 5,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien, 4,51) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird durch die Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs ermittelt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fletcher Building-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage (Wert: 82) als auch über die letzten 25 Handelstage (Wert: 80) überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der RSIs und deutet darauf hin, dass das Wertpapier derzeit überbewertet ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Fletcher Building derzeit aufgrund des hohen KGVs und des überkauften RSI eine eher negative Bewertung erhält. Anleger sollten daher diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.

