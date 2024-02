Doch kein Comeback bei Neste!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

In den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Neste ergeben. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ein gemischtes Bild: Der RSI auf 7-Tage-Basis deutet darauf hin, dass die Neste-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Papier als "Schlecht" eingestuft, da es hier als überkauft gilt. Bei einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,74 liegt Neste auf dem Niveau des Branchendurchschnitts und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" schneidet Neste mit einer Rendite von -38,02 Prozent besser ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

