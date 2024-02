Doch kein Comeback bei Nanjing Xinjiekou Department Store!

In den letzten Wochen gab es bei Nanjing Xinjiekou Department Store keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Nanjing Xinjiekou Department Store bei -34,89 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 8,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Relative-Stärke-Index zeigt sich, dass Nanjing Xinjiekou Department Store auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.