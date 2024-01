Peabody Energy Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Peabody Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor bei einer Rendite von -14,25 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche von 24,44 Prozent liegt Peabody Energy mit 38,69 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei Peabody Energy zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Peabody Energy insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde, bestehend aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 38,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Peabody Energy in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Peabody Energy beträgt momentan 1,24 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,08%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Peabody Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Peabody Energy kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Peabody Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Peabody Energy-Analyse.

Peabody Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...