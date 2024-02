Doch kein Comeback bei Mohawk Industries!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Mohawk Industries genauer unter die Lupe genommen und dabei sowohl die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität als auch die Änderung der Stimmung betrachtet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer insgesamt negativen Stimmung führt.

Auch die technische Analyse der Aktie ergab positive Ergebnisse. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 114,07 USD, was einem Unterschied von +17,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 104,15 USD eine positive Abweichung von +9,52 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Mohawk Industries 15,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mohawk Industries mit einem Wert von 10,75 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 40,39, wodurch sich ein Abstand von 73 Prozent ergibt. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.