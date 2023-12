Doch kein Comeback bei Mevis Medical!

Die Mevis Medical-Aktie befindet sich derzeit in einer Phase der charttechnischen Bewertung, die als "Schlecht" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs von 25 EUR zeigt eine Entfernung von -14,59 Prozent vom GD200 (29,27 EUR). Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 25,14 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -0,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mevis Medical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,02 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 89 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitstechnologie" von 104. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Mevis Medical-Aktie ist derzeit positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mevis Medical beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Mevis Medical-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,29 Prozent, was eine Underperformance von -22,45 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -8,57 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 21,72 Prozent führte. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Mevis Medical-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.