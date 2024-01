Doch kein Comeback bei Metalla Royalty and Streaming!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Metalla Royalty & Streaming ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 61,9 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 47,21, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,42 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,05 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,08 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Metalla Royalty & Streaming also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschten, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur schwache Aktivität hervorgebracht hat und die Rate der Stimmungsänderung gering war. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt wird Metalla Royalty & Streaming aufgrund der Anlegerstimmung und der Soft-Faktoren mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.