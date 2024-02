Doch kein Comeback bei Mcig!

Weitere Suchergebnisse zu "Bots":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Bots liegt bei 56,52, was ihn in die Kategorie "Neutral" einordnet. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 57,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Bots eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen eine geringere Rendite von 17,05 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Bots haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus für diese Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen Bots abgegeben.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Bots derzeit mit einem neutralen Rating bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende, das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien, als auch im Anleger-Sentiment.