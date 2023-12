Doch kein Comeback bei Maximus!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Bei Maximus wurde eine hohe Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Maximus von Privatnutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Maximus-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "neutral" Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Maximus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 5,06 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,33 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Maximus jedoch 129,16 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "neutral" Bewertung in dieser Kategorie führt.