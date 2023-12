Doch kein Comeback bei Man Shing Global!

Die Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und das Interesse an Man Shing Global in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, und daher erhält das Unternehmen auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Man Shing Global im letzten Jahr eine Unterperformance von 12,72 Prozent gezeigt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -9,95 Prozent, und Man Shing Global liegt aktuell 4,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Man Shing Global beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent liegt. Deshalb erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,08 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0.079 HKD liegt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -1,25 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was einer positiven Distanz von +12,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.