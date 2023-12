Doch kein Comeback bei MS Holdings!

Die Aktie von Ms wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. In Bezug auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt liegt der 50- und 200-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Branchenvergleich erzielt die Aktie eine Überrendite von 23,08 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ms liegt mit 15 unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie als unterbewertet ausweist. Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Kommentaren ist neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Ms eine gute Bewertung aufgrund ihrer Performance und fundamentalen Kennzahlen.

