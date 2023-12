Doch kein Comeback bei Lumen Technologies!

Die technische Analyse der Aktie von Lumen zeigt, dass sie derzeit 23,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu befindet sich die Aktie jedoch 5,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielt nicht nur die harten Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lumen liegt bei 34,04, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,64 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Analysten der Lumen mit 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 145,66 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.