Doch kein Comeback bei Locondo!

Die Beurteilung einer Aktie beinhaltet neben harten Fakten auch weichere Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug auf Jade -Japan hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Jade -Japan derzeit um 17,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls positiv eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 bei +25,22 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jade -Japan liegt bei 26,71, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und somit als positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In Bezug auf Jade -Japan gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion und auch in den letzten Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Jade -Japan eine neutrale Gesamtbewertung, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, technischer Analyse und Anleger-Sentiment.