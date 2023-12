Doch kein Comeback bei Lennar!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Lennar eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv zu bewerten ist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Lennar eine starke Performance von 55,64 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -1,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +57,09 Prozent für Lennar. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Lennar mit -4,62 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Lennar bei 149,28 USD um +23,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +28,4 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung für Lennar zeigt, dass institutionelle Analysten langfristig eine neutrale Bewertung abgeben, während kurzfristig eine neutrale bis negative Einschätzung vorliegt. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 115,5 USD, was eine negative Entwicklung von -22,63 Prozent erwarten lässt und somit zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Lennar-Analyse vom 18.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Lennar jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Lennar-Analyse.

Lennar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...