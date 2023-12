Doch kein Comeback bei Legacy Minerals Holdings!

Die Legacy Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,15 AUD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,135 AUD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 AUD weist einen Unterschied von -15,63 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Legacy Minerals-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Relative Strength-Index (RSI) wird die Legacy Minerals-Aktie derzeit mit einem Wert von 55,56 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Kommunikation über Legacy Minerals in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Anzeichen dafür liefern, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Legacy Minerals unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Dadurch bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um Legacy Minerals wurde auf sozialen Plattformen als neutral bewertet, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.