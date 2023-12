Doch kein Comeback bei Leeport!

Der Aktienkurs von Leeport hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,67 Prozent erzielt, was 39,02 Prozent unter dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -3,4 Prozent, und Leeport liegt derzeit 39,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Leeport derzeit auf 0,69 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,54 HKD liegt, was zu einer Distanz von -21,74 Prozent führt und die Bewertung "Schlecht" ergibt. Auf der anderen Seite hat der GD50, der sich auf die vergangenen 50 Tage bezieht, derzeit einen Stand von 0,5 HKD, was einen Abstand von +8 Prozent bedeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Leeport liegt bei 30,3, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Leeport war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Anleger haben weder über positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

