Doch kein Comeback bei Leader Electronics!

Die technische Analyse zeigt, dass die Leader Electronics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 550,05 JPY, was einer Überbewertung von +6,9 Prozent im Vergleich zum Aktienkurs (588 JPY) entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 579,06 JPY, was einer Abweichung von +1,54 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gibt und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Leader Electronics beschäftigt hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in letzter Zeit nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Leader Electronics liegt bei 40,79 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt wird die Leader Electronics-Aktie somit in den verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft.