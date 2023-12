Doch kein Comeback bei Landore Resources!

Die technische Analyse von Landore-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 0,026 EUR deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -71,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -48 Prozent führt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Landore eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Landore in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Landore eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse der Kommunikationsfrequenz und der Stimmungslage in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen für Landore in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Landore liegt bei 30, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,22, was einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage entspricht. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung von "Neutral" für Landore.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien und die Bewertung durch den RSI ein gemischtes Bild für Landore-Aktien, was Anleger dazu veranlassen könnte, weitere Entwicklungen genau zu beobachten.