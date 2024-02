Doch kein Comeback bei LVMH!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Somit ergibt sich eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie basiert nicht nur auf Analysen von Banken, sondern auch auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton in diesen beiden Bereichen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 1,12 % aus. Dies sind 1,12 Prozentpunkte mehr als der im Durchschnitt übliche Wert von 0 %. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton im vergangenen Jahr eine Rendite von 48,96 Prozent erzielt, was 48,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 0 Prozent, wobei Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton aktuell 48,96 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

LVMH kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich LVMH jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen LVMH-Analyse.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...