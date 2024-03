Doch kein Comeback bei LPL Financial Holdings Inc!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab, weshalb wir diese als "Neutral" bewerten. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat im letzten Monat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Lpl Financial Neutralings Inc als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 65,55 und der RSI25 bei 31,24, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie in einem Aufwärtstrend ist, da der 200-Tages-Durchschnitt bei 230,99 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 262,57 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 249,44 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,77 Prozent erzielt, was 2,76 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Bereich der Kapitalmärkte liegt die Aktie sogar 6,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.