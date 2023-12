Doch kein Comeback bei Kwan On!

Der Aktienkurs von Kwan On hat in den letzten 12 Monaten eine deutliche Outperformance gezeigt, mit einer Rendite von 35,92 Prozent im Vergleich zu einem durchschnittlichen Rückgang von -1,44 Prozent bei ähnlichen Aktien aus dem Bauwesen. Im Industriesektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,47 Prozent, und Kwan On übertraf diesen Wert um 37,39 Prozent. Dies führte zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs der Kwan On-Aktie am letzten Handelstag bei 0,13 HKD lag, was einem Unterschied von +30 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,13 HKD zeigt eine stabile Entwicklung, was zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie aktuell bei 26,3 liegt und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Kwan On ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Kwan On in Bezug auf die Aktienperformance, die technische Analyse, die fundamentalen Kennzahlen und die Anlegerstimmung.