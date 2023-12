Doch kein Comeback bei Koninklijke Philips!

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Koninklijke Philips-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 9. Daher wird das Wertpapier als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Koninklijke Philips auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Koninklijke Philips somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Koninklijke Philips eine Dividendenrendite von 2,08 Prozent auf, was 2,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich zu anderen ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Philips liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Koninklijke Philips daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Koninklijke Philips können auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Koninklijke Philips in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".