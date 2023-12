Doch kein Comeback bei Kodiak Sciences!

Kodiak Sciences schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Mit einem Unterschied von 2,49 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,49 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Kodiak Sciences-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Kodiak Sciences-Aktie. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im vergangenen Monat stuften 0 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 1 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 89,27 Prozent bedeutet. Basierend auf diesen Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Kodiak Sciences eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Kodiak Sciences daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kodiak Sciences in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kodiak Sciences wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.