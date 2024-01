Doch kein Comeback bei Kinder Morgan!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Kinder Morgan 0 Mal mit "Gut" bewertet, 4 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Das langfristige Rating des Titels aus institutioneller Sicht ist daher "Neutral". Es liegen keine neuen Bewertungen von Analysten zu Kinder Morgan aus dem letzten Monat vor. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 17,82 USD und prognostizieren eine Entwicklung von 17,85 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 21 USD erzeugt wird. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, sodass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft wird.

Ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Aufschluss darüber gibt, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Kinder Morgan beträgt aktuell 59,15 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin (Wert: 45,32).

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare zu Kinder Morgan. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab acht positive Signale und keine negativen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Kinder Morgan im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 7,05 % auf, was 21,1 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 28,15 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.